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Annesinin böbreğiyle yaşayan Melisa, karne sevincini evde yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 17:24 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, 2 böbreği iflas eden ve annesinin böbreğiyle hayata tutunan 11'inci sınıf öğrencisi Melisa Kameray (15), karne sevincini evinde yaşadı.

Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ta, 2 böbreği iflas eden ve annesinin böbreğiyle hayata tutunan 11'inci sınıf öğrencisi Melisa Kameray (15), karne sevincini evinde yaşadı. Alaplı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin 11'inci sınıf öğrencisi olan Melisa Kameray, 2 yıl önce böbrek rahatsızlığı geçirdi. Önce bir böbreği iflas eden Kameray'ın daha sonra diğer böbreği de iflas etti. Melahat Kameray, kızına bir böbreğini vererek, yaşama tutunmasını sağladı. Eğitimine de devam etmek isteyen Melisa, 'Evde Eğitim Programı' kapsamında okumaya devam etti. Melisa'nın karnesini Alaplı Kaymakamlığı'na vekalet eden Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik ve öğretmenler, evinde ziyaret ederek verdi. Evde 2 yıldır eğitim aldığını anlatan Melisa Kameray, "Karnemi evimde aldığım için çok mutluyum. Öğretmenlerim 2 yılda çok güzel eğitim verdi. 2 yıldır böbrek hastasıyım. Annem bana böbreğini verdi. Sağlığım çok iyi. Anneme ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. Melahat Kameray da kızını çok sevdiğini belirterek, "Kızım 2 yıldır böbrek hastasıydı. 1 yıl diyalize bağlı yaşadı. Geçen yıl da ben kızıma böbreğimi verdim. Böbrek hastası olduğu için okula gidemiyordu. Evde eğitim sayesinde 2 yıldır çok güzel eğitim aldı ve mezun oldu. Yetkililere böyle bir imkan sunduğu için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik ise "Devletimizin sağladığı imkanlar doğrultusunda Melisa kızımız evde eğitim alıyor. Çok başarılı bir öğrencimiz" dedi.

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