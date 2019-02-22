Annesinin boğarak klozete attığı bebek defnedildi

Gaziantep’te annesinin doğurduktan sonra boğarak öldürüp klozete attığı bebek defnedildi.

Olay, Gaziantep’in Gümüştekin Mahallesi şehit Mehmet Fatih Akdemir Sokak’ta bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce nişanlısından hamile kalan T.B isimli kadın, ailesiyle oturduğu evin tuvaletinde doğum yaptı. T.B, doğumdan habersiz olan ailenin duymaması için kız bebeğini boğarak öldürdükten sonra klozete attı.

15 günlük yasal bekleme sürecinin ardından otopsi işlemleri yapılan bebek, Yeşilkent Mezarlığına defnedildi.

Anne mezarlığa getirildi

Tutuklu bulunan anne T.B ise, güvenlik önlemleri arasında bebeğinin cenaze törenine getirildi. Anne mezarlığa geldiğinde ise bebeğini tabutun içerisinde görünce fenalık geçirdi.

Öte yandan bebeğin cenaze namazı imam ve bir tek yakını ile kılındı.

