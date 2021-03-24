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Seyir halindeki bir otomobilde annesinin boğazını kesmişti! Yeni gelişme

24.03.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de 6 yıl önce seyir halindeki bir otomobilde annesinin boğazını keserek ölümüne sebep olan zanlı, adli tıp kurumunun ’cezai ehliyeti tam’ raporuyla tekrar yargılanmaya başlandı.

Seyir halindeki bir otomobilde annesinin boğazını kesmişti! Yeni gelişme

Olay, 2015 yılında İzmit ilçesi D-100 Karayolu Yahya Kaptan Işıklar mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan otomobilin arka koltuğunda oturan Serpil Ö. ve oğlu Onur Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Onur Ö., bir anda annesini boğazını keserek, diğer yolcu İfaket E.’yi de yaraladı. Arka koltukta yaşanan dehşeti gören sürücü Işık Gürel B. ise yaşadığı şokla aracın direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil yol kenarındaki su kanalına uçtu.

Oğlu tarafından boğazı kesilen Serpil Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobildeki 3 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, Onur Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Onur Ö., daha sonra cezai ehliyetinin olmaması sebebiyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırıldı.

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'CEZAİ EHLİYETİ TAMDIR' RAPORU

Bugün Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Yargıtay’ın Onur Ö., hakkında adli tıp kurumunun olay tarihinde verdiği, "Cezai ehliyeti yoktur" raporunu kabul etmediği görüşülerek, Onur Ö.’nün tekrar yargılanmasına karar verildi. Öte yandan, adli tıp kurumunun sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor hazırladığı öğrenildi.

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(İHA)

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cinayet Kocaeli

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