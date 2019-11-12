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Annesinin çelik kasasını çalmak için şeytanın aklına gelmeyecek plan yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 15:21 | Son Güncelleme

Denizli’nin Kale ilçesinde bir şahıs eşi ve kuzeni ile bir olup öz annesinin evindeki çelik kasayı çaldı.

Denizli’nin Kale ilçesinde bir şahıs eşi ve kuzeni ile bir olup öz annesinin evindeki çelik kasayı çaldı. Kasanın içindeki 12 bin TL parayı alan şahıslar, kasayı baraj gölüne attı. Olayın ardından şahıslar yakalanırken, kasa ise balık adamlar tarafından atıldığı yerden çıkarıldı.
Edinilen bilgilere göre, olay, Kale ilçesi Habibler Mahallesi’nde meydana geldi. Eve geldiğinde çelik kasasının yerinde olmadığını gören 75 yaşındaki Gülsüm M., jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, yaptıkları incelemelerde evdeki parmak izlerinin aile üyelerine ait olduğunu tespit etti. Ardından Gülsüm M.’nin öz oğlu Turgut M. ve gelini Serpil M.’yi gözaltına aldı. İkili sorgusunda kasayı çaldıklarını itiraf ederken suç ortaklarının da kuzenleri Ali M. olduğunu söyledi. Bunun üzerine jandarma Ali M.’yi de gözaltına aldı. Şahısların çelik kasayı çaldıktan sonra üst bölmesini oksijen ve çeşitli araç gereç kullanarak açtıkları ve içerisindeki 12 bin TL’yi aldıkları öğrenildi. Hırsızlık şüphelilerinin kasanın alt kısmını ise açamadıkları öğrenildi. Kasanın içindeki parayı alan şahısların sonrasında ise araçla kasayı Tavas ilçesindeki Çalıköy Baraj Gölü’ne götürüp burada suya attıkları öğrenildi.

Kasayı sudan balık adamlar vinçle çıkardı
Kasanın yerini öğrenen jandarma ekipleri sonrasında Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Su Altı Arama ekiplerinden yardım isteyerek gölete gitti. Bölgeye gelen balık adamlar bot yardımıyla gölete girerek kasanın yerini buldu ardından vince bağlanan halatla kasa karaya çıkarıldı. Jandarma ekipleri kasayı alarak sahibine teslim edilmek üzere karakola götürdü. Kasanın çıkarılma çalışmalarını ise çevre sakinleri büyük merakla izledi.

Çalınan para anneye teslim edildi
Olayda gözaltına alınan Gülsüm M.’nin öz oğlu Turgut M. ve gelini Serpil M. ile yeğeni Ali M., ifadelerinin ardından jandarma ekipleri tarafından Kale Adliyesi’ne sevk edildi. Şahısların savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.
Öte yandan, olayda çalınan 12 bin TL ise şahıslardan alınarak anne Gülsüm M.’ye teslim edildi.

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