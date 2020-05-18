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Annesinin cesedi başında 'Sen ölemezsin' diyerek gözyaşı döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 16:31 | Son Güncelleme

Antalya'da Güzel Sanatlar Lisesi'nde rehber öğretmen Seval G. (46), 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti. Yerde yatan annesini görünce sinir krizi geçiren Ekin H. (20), "Annem bütün hayallerimde sen vardın. Bütün planlarımı seninle yaptım. Sen ölemezsin" diye gözyaşı döktü.

Olay, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi 322 Sokak'ta meydana geldi.

Antalya Güzel Sanatlar Lisesi'nde rehber öğretmen Seval G., oturdukları 9 katlı apartmanın 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Annesinin lavaboya gittiğini zanneden ve bir süre bekleyen Ekin H., daha sonra binanın dibinde yattığını fark edince hemen aşağı koştu. Annesinin yanına gelen Ekin H., "Annem bütün hayallerimde sen vardın. Bütün planlarımı seninle yaptım. Sen ölemezsin" diye gözyaşı döktü. Ekin H., yakınları tarafından sakinleştirildi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Seval G.'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Seval Gürsoy'un iki yıl önce eşinden ayrıldığı, bir süredir psikolojik rahatsızlık yaşadığı kaydedildi.

(DHA)

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