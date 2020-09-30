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Annesinin dayağına dayanamadı kendisini beşinci kattan aşağı attı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.09.2020 16:00 | Son Güncelleme

Çin'in Wuhan eyaletinde okulda poker oynarken yakalanan 14 yaşındaki bir öğrenci, annesinden gördüğü şiddet sonrası hayatına son verdi.

Annesinin dayağına dayanamadı kendisini beşinci kattan aşağı attı

Çin'in sosyal medya uygulaması Webio'da yayınlanan görüntüler büyük yankı uyandırdı. Oğlunun poker oynaması üzerine okula gelen annenin oğluna öğretmenleri ve arkadaşlarının önünde şiddet gösterdiği anlar saniye saniye görüntülendi.

Okul müdürü tarafından oğlunun cezasını görüşmek üzere okula çağrılan kadın videoda oğluna iki kez tokat atıyor, başını itiyor ve davranışından dolayı onu azarlar gibi görülüyor.

Annesinin oradan ayrılmasının üzerinden birkaç dakika geçtikten sonra bulunduğu 5. kattan atlayan çocuk hayatını kaybetti.

Olayın videosu Çin sosyal medyasında gün yüzüne çıktı ve Çin'in Twitter benzeri Weibo sitesinde on milyonlarca izlenmeye yol açtı.

Milyonlarca insan, oğluna alenen saldırdığı ve oğlunu utandırdığı için anneyi eleştirdi ve oğlunun duygusal sağlığını diğer öğrencilerin önünde ihmal ettiğini söyledi.

Bir kişi, "Çocuklarımızı dövmek ve azarlamak değil, eğitmenin bir yolunu bulmalıyız" diye yazdı.

Ancak diğerleri, annenin oğlunun ölümünden sorumlu tutulmamasını isteyerek, ergenlerin ergenlik döneminde aşırı duyguların ortasında dürtüsel eylemlere yatkın olduklarını söyledi.

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