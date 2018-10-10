Annesinin dikkatsizliği canından ediyordu

Rusya’nın Rostov şehrinde annesiyle yaya geçidinden geçen bir çocuğa araba çarptı. Annesinin dikkatsizliği ve hatalı sollama yapan sürücünün kural tanımazlığı yüzünden minik çocuk ölümden döndü. Otomobilin çarptığı çocuk yaralanırken, anne ise büyük şok yaşadı. Çocuğa çarpan aracın sürücüsü, onu kucakladı ve hemen hastaneye götürdü. (İHA)
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