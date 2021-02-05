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  4. Annesinin doğum günü için ayı kostümü giyip Taksim'de dolaştı

Annesinin doğum günü için ayı kostümü giyip Taksim'de dolaştı

05.02.2021 11:12 | Son Güncelleme:
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Taksim'de ayı kostümü giyerek meydanda dolaşan Kazakistanlı turist vatandaşların ilgi odağı oldu. Turistin kostümü annesinin doğum gününü kutlamak için giydiği ortaya çıktı.

Taksim'de ayı kostümü giyerek dolaşan bir turist, ilginç görüntüler oluşturdu.

İstiklal Caddesi'ne giren turist, burada yanındaki arkadaşıyla fotoğraf çektirdi. Sokakta dolaşan ayı kostümlü kişiyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi ve büyük ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar yanına giderek ayı kostümü giyen turistle hatıra fotoğrafı çektirdi.

ANNESİNİN DOĞUM GÜNÜ İÇİN AYI KOSTÜMÜ GİYDİ

Çok geçmeden işin aslı ortaya çıktı. Kazakistanlı oldukları öğrenilen kardeşlerin annelerinin doğum günü için böyle bir sürpriz düşündükleri ve ayı kostümüyle fotoğraf çektirip ona gönderecekleri öğrenildi. İlginç bir doğum günü kutlamasına imza atan kardeşler, "Bugün annemizin doğum günü. Ona sürpriz yapmak için İstanbul’da olmamızı fırsat bilerek böyle bir şey yaptık. Annemiz şu an Kazakistan’da, Kazakistanlı’yız. Turist olarak geldik. Birkaç gün sonra döneceğiz” dedi.

(İHA)

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