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Annesinin 'Dön' diye yalvardığı Fatma, erkek arkadaşının evinde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 11:25 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde annesiyle tartışarak evden ayrılan Fatma K.

Annesinin 'Dön' diye yalvardığı Fatma, erkek arkadaşının evinde bulundu

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinde annesiyle tartışarak evden ayrılan Fatma K. (16), bugün polis ekipleri tarafından bulundu. Evi terk ettikten sonra 2 gün yakındaki bir inşaatta saklandığını, ardından da erkek arkadaşının evine gittiğini söyleyen Fatma K., annesi Gülcan Ulutaş'a teslim edildi. Fatma K.'nin gözaltına alınan erkek arkadaşı 20 yaşındaki E.G. ise adliyeye sevk edildi.
Yeşil Cami Mahallesi’nde, babasından ayrılan annesi Gülcan Ulutaş ile birlikte yaşayan Açık Lise 2'nci sınıf öğrencisi Fatma K., annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından geçen cuma günü evden ayrıldı. Annesi Gülcan Ulutaş, kızına yalvararak, 'Geri dön' çağrısı yaparken, polis ekipleri de harekete geçti. Arama çalışmalarınn ardından genç kıza ulaşıldı. Fatma K.'nin evden ayrıldıktan sonra 2 gün boyunca evinin yakınlarında bulunan Eşrefzade Mahallesi, Kamil Acar Sokak'taki bir inşaatta saklandığı bildirildi. Genç kızın acıkınca erkek arkadaşına sığındığı belirtildi. Polis ekipleri Fatma K.'yi, arkadaşı E.G.'nin evine yaptığı baskında buldu. Fatma K., annesi Gülcan Ulutaş'a teslim edilirken, gözaltına alınan E.G. ise adliyeye sevk edildi.

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Annesinin 'Dön' diye yalvardığı Fatma, erkek arkadaşının evinde bulunduAnnesinin 'Dön' diye yalvardığı Fatma, erkek arkadaşının evinde bulunduAnnesinin 'Dön' diye yalvardığı Fatma, erkek arkadaşının evinde bulundu

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