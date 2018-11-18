ANNESİNİN DÖVEREK ÖLDÜRDÜĞÜ EMİNE PINAR'IN CENAZESİ BABASINA TESLİM EDİLDİ

ADANA’da annesi tarafından dövülerek öldürülen 1 yaşındaki Emine Pınar Korkmaz’ın cenazesi, morgda yapılan otopsinin ardından babası İlhami Korkmaz (47) tarafından gözyaşlarıyla teslim alındı.Olay, dün gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesindeki Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İlhami Korkmaz’ın imam nikahlı yaşadığı üçüncü eşi Aysel Yıldırım (23), kendisine yeterince ilgi göstermediği gerekçesiyle cinnet getirerek eşinden olan ilk çocuğu Emine Pınar Korkmaz’ı döverek öldürdü. Akrabalarının ihbarıyla gözaltına alınan Aysel Yıldırım polislerin arasında, gazetecilere yaptığı açıklamada “Evet öldürdüm işte ne var? Allah kocamın belasını versinö dedi. İlhami Korkmaz’ın, ilk eşinden boşandığı ancak ilişkisine devam ettiği, daha sonra başka bir kadınla resmi nikahla evli olduğu, Aysel Yıldırım’la ise imam nikahlı yaşadığı iddia edildi. Minik Emine Pınar'ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bugün minik Emine Pınar'ın cansız bedenini teslim almak için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na gelen babası İlhami Korkmaz, uzun süre göz yaşı döktü. Emine Korkmaz’ın cenazesi, otopsinin ardından babası tarafından kucaklanıp tabuta konularak cenaze aracına yüklendi. Minik Pınar'ın cenazesi, Kabasakal Mezarlığı’na defnedildi. Aysel Yıldırım'ın ise sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Görüntü Dökümü

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- Olen çoğun babasının ağlaması

- Cenazae arcının görüntüsü

- Cenazenin araca katılması

- Cenaze aracının gidişi

- Adli tıp tabelası

SÜRE:02'14" BOYUT:248 MB

Haber:Kamera-Nuri PİR-Can ÇELİK:ADANA, (DHA)

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