HABER

Annesinin döverek öldürdüğü Emine Pınar'ın cenazesi babasına teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 14:20 | Son Güncelleme

ADANA'da, cinnet getiren annesi Aysel Yıldırım'ın (23) döverek, öldürdüğü Emine Pınar Korkmaz'ın (1) cenazesi, babası İlhami Korkmaz (47) tarafından Adli Tıp morgundan gözyaşlarıyla alındı.

Can ÇELİK-Nuri PİR/ADANA, (DHA) - ADANA'da, cinnet getiren annesi Aysel Yıldırım'ın (23) döverek, öldürdüğü Emine Pınar Korkmaz'ın (1) cenazesi, babası İlhami Korkmaz (47) tarafından Adli Tıp morgundan gözyaşlarıyla alındı. Olay, dün gece, merkez Seyhan ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İlhami Korkmaz'ın, iddiaya göre, dini nikahla yaşadığı üçüncü eşi Aysel Yıldırım, kendisine yeterince ilgi göstermediği gerekçesiyle cinnet getirip, çocukları Emine Pınar Korkmaz'ı döverek öldürdü. Akrabalarının ihbarıyla gözaltına alınan Yıldırım, polislerin arasından gazetecilere "Evet, öldürdüm işte. Ne var? Allah kocamın belasını versin" diye seslendi. Minik Emine Pınar'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlhami Korkmaz, kızının cenazesini teslim almak için bu sabah Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna geldi. Korkmaz, burada uzun süre gözyaşı döktü. Minik Emine Pınar'ın cansız bedeni, otopsinin ardından babası tarafından kucaklanıp, tabuta konularak, cenaze aracına konuldu. Emine Pınar Korkmaz'ın cenazesi, götürüldüğü Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aysel Yıldırım'ın ise emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan İlhami Korkmaz'ın, ilk eşinden boşandığı; ancak ilişkisine devam ettiği, başka kadınla resmi nikahla evli olduğu, Aysel Yıldırım'la ise dini nikahla birlikte yaşadığı öne sürüldü.

PARTNER7 günde göbek yağlarınızdan kurtulmaya ne dersiniz?7 günde göbek yağlarınızdan kurtulmaya ne dersiniz?
Sabiha Gökçen’deki 'Seksek' alanları çoğalıyorSabiha Gökçen’deki 'Seksek' alanları çoğalıyor
Yangın çıkan iş yerinden çıkarılan Atatürk resmini böyle temizlediYangın çıkan iş yerinden çıkarılan Atatürk resmini böyle temizledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?

Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?

Fenerbahçe'de Jailson'dan sonra yeni sürpriz: Matheus Fernandes

Fenerbahçe'de Jailson'dan sonra yeni sürpriz: Matheus Fernandes

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de vahşet! Babasının boğazını kesti

Çanakkale'de vahşet! Babasının boğazını kesti

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Beyoğlu'nda evine çağırdığı kadını bıçakladı!

Beyoğlu'nda evine çağırdığı kadını bıçakladı!

Bodrum'da sağanak yağış hayatı felç etti

Bodrum'da sağanak yağış hayatı felç etti

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye YPG tepkisi

Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye YPG tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.