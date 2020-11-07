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Annesinin elinden yakalamaya çalıştığı kız çocuğu, 14. kattan düşerek öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 15:17 | Son Güncelleme

Adana’da 15 yaşındaki kız çocuğu, 14.

Adana’da 15 yaşındaki kız çocuğu, 14. kattan düşerek hayatını kaybetti. Annenin son anda kızını elinden yakalayarak tutmaya çalıştığı fakat kızının düşmesine engel olamadığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, 15 yaşındaki Ö.B., 14. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya atlamaya çalıştı. Bu sırada anne, Ö.B.’yi elinden tutarak yakalamak istedi. Annenin uğraşlarına rağmen 15 yaşındaki Ö.B., 14. kattan düştüğü beton zemin üzerinde hayatını kaybetti.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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