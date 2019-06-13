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Annesinin elini bırakınca vinç çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 22:27 | Son Güncelleme

DÜZCE’de, annesinin elini bırakarak karşıya geçmek için koşan 7 yaşındaki Gizem Su Karaca'ya vinç çarptı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, annesinin elini bırakarak karşıya geçmek için koşan 7 yaşındaki Gizem Su Karaca'ya vinç çarptı. Küçük kız yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza öğleden sonra Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Gizem Su Karaca kaldırımda annesiyle yürürken aniden annesinin elini bırakarak yolun karşısına geçmek isterken Metin Karadere idaresindeki 81 FP 544 plakalı vinç çarptı. Çarpmanın etkisi ile yerde sürüklenen küçük kız yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından küçük kız hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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