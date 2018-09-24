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Annesinin emzirdiği Suriyeli bebek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 01:22 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde annesinin kucağında emzirirken soluk borusuna süt kaçması sonucu nefessiz kaldığı belirlenen 3 aylık Suriyeli Behiye Musa hayatını kaybetti.

CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde annesinin kucağında emzirirken soluk borusuna süt kaçması sonucu nefessiz kaldığı belirlenen 3 aylık Suriyeli Behiye Musa hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Ceylanpınar’a bağlı Aslanbaba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Suriyeli anne Fadime Musa kucağındaki bebeği Behiye Musa’yı emzirdi. Bir süre sonra emzirdiği bebeğin hareketsiz olduğunu gören anne durumu sağlık görevlilerine bildirdi. İhbarla eve geçen sağlık görevlileri Suriyeli bebeğe yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acilde tedavi altına alınan bebek yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Suriyeli bebeğin emzirme esnasında soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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