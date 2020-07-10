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Annesinin evde yalnız bıraktığı 3 yaşındaki çocuk açlıktan öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2020 10:40 | Son Güncelleme

Japonya’da 24 yaşındaki Saki Kakehashi, kızı Noa’yı geride bırakarak evinden yaklaşık bin kilometre uzaklıktaki erkek arkadaşında sekiz gün geçirdi. Bir haftadan uzun süre evden ayrılarak üç yaşındaki çocuğunun ölümüne neden olan anne tutuklandı.

Annesinin evde yalnız bıraktığı 3 yaşındaki çocuk açlıktan öldü

24 yaşındaki Saki Kakehashi, kızı Noa’yı geride bırakarak evinden yaklaşık bin kilometre uzaklıktaki erkek arkadaşında sekiz gün geçirdi. Kendisine yönelik suçlamaları kabul eden anne, Tokyo’daki dairelerinde yalnız bıraktığı kızının başına bir şey gelmeyeceğini düşündüğünü söyledi.

13 Haziran günü eve dönen Kakehashi, kızının nefes almadığını görerek ambulans çağırdı. Hastaneye ulaştırılan küçük kızın ölmüş olduğu belirtildi. Yapılan otopside Noa’nın açlık ve susuzluk nedeniyle öldüğü belirlendi.

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Kirlenmiş bebek bezinin uzun süre değiştirilmemesi nedeniyle küçük kızın poposunda yaralar meydana geldiği anlaşıldı. Polis, Kakehashi’nin rutin olarak kızını ihmal ve istismar ettiğine inanıyor. Noa’nın katıldığı gündüz bakım merkezi de yaptığı açıklamada, küçük kızın bir yıldan uzun süredir merkeze gelmediğini belirtti.

Kakehashi, Noa’nın babasından 2017’de boşlandı, o tarihten beri anne ve kızının yalnız yaşadığı dairenin çöp yığınıyla dolu olduğu da gelen bilgiler arasında.

Kakehashi, tutuklanmasından önce yapılan sorguda Noa’nın ölmeden önce günlerdir hasta olduğunu ve kızını parasızlıktan hastaneye götüremediğini belirtti.

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