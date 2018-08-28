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Annesinin evlilik teklifini böyle trolledi!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.08.2018 15:02 | Son Güncelleme

İlginç olay ABD'nin Michigan eyaletinde yaşandı. Uzun zamandır aşık olduğu kadına evlenme teklif etmeye çalışan adamın romantik girişimi kadının küçük oğlu tarafından resmen trollendi. İşte o anlar böyle görüntülendi.

Kevin Przytula uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Allysa Anter'e evlilik teklif etmeye karar verdi. Bu anları ölümsüzleştirmek isteyen Przytula evlilik teklifini kaydettirmek istedi.

Ancak tam bu sırada olanlar oldu.

Allysa'nın üç yaşındaki oğlu Owen romantik evlilik teklifi sırasında pantalonunu ve çamaşırını sıyırdı ve çiftin hemen yanına çişini yapmaya başladı.

Ne olduğundan habersiz çift küçük çocuğu sonradan fark etti.

Damat adayının ilk tepkisi ise 'Aman tanrım! İşiyor! Sen ciddi misin?' oldu.

Evlenmeye karar veren çiftin romantik teklifi trolleyen çocuğa karşı hain bir planı var. Çift, bu videoyu çocuğun 18. yaş gününde herkesin içinde ona izlettirerek utandırmayı planlıyor.

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