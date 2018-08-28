Annesinin evlilik teklifini böyle trolledi!

Kevin Przytula uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Allysa Anter'e evlilik teklif etmeye karar verdi. Bu anları ölümsüzleştirmek isteyen Przytula evlilik teklifini kaydettirmek istedi.
Ancak tam bu sırada olanlar oldu.
Allysa'nın üç yaşındaki oğlu Owen romantik evlilik teklifi sırasında pantalonunu ve çamaşırını sıyırdı ve çiftin hemen yanına çişini yapmaya başladı.
Ne olduğundan habersiz çift küçük çocuğu sonradan fark etti.
Damat adayının ilk tepkisi ise 'Aman tanrım! İşiyor! Sen ciddi misin?' oldu.
Evlenmeye karar veren çiftin romantik teklifi trolleyen çocuğa karşı hain bir planı var. Çift, bu videoyu çocuğun 18. yaş gününde herkesin içinde ona izlettirerek utandırmayı planlıyor.
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