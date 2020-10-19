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  4. Annesinin gelinliğini geceliğe dönüştürdü, ortalık karıştı

Annesinin gelinliğini geceliğe dönüştürdü, ortalık karıştı

İLGİNÇ HABERLER  | 19.10.2020 14:29 | Son Güncelleme

Annesinin gelinliğini geceliğe dönüştüren kadın Facebook'ta paylaştığı fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti. 'Annemin gelinliğini seksi bir elbiseye ve geceliğe dönüştürdüm' diyen kadın kuşkusuz okları bu kadar üzerine çekebileceğini düşünmüyordu.

Annesinin gelinliğini geceliğe dönüştürdü, ortalık karıştı

Bir gelinin düğün gününde annesini mutlu etmek istemesi biraz sıra dışı bulundu. Annesinin gelinliğini seksi bir kıyafete dönüştüren kadın bir de bunu Facebbok'ta paylaşınca olanlar oldu.

Düğün paylaşımları yapılan bir Facebook grubunda bunun "iğrenç ve saygısız" olduğunu düşünen birçok kullanıcı kadını acımasızca eleştirdi.

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Birçok kullanıcı kadına 'insan bunu annesine nasıl yapar?' diye sordu bir kullanıcı ise, 'düşünmek istediğim son şey, kocamın ellerinin annemin elbisesi üzerinde dolaşması' dedi.

Bir diğer kullancı ise 'sanırım bunu annemin karşısında giysem uzun bir süre benim yüzümden uzun bir süre utanç duyacaktır'dedi.

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