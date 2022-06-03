Annesinin hatası onu bu hale getirdi! Günlerce hastanede kaldı

Amerikalı anne, kızının yanağından öptüğünde başlarına gelecekleri tahmin bile edemezdi. Jaime Lippold, dört yaşındaki kızı Aubree'nin yanağında oluşan leke hakkında ilk başlarda endişelenecek bir şey olmadığını düşündü. Kısa sürede büyümeye başlayan ve enfeksiyon karşısında panik olan kadın, kızını hastaneye götürdü.

Ağrılı ve enfeksiyonlu göründüğü için kısa sürede günlük olarak büyümeye başladı. Küçük kıza hastanede herpes simpleks virüsü olan HSV-1 teşhisi kondu. Bir uçuk türü olan bu virüs, annesi kızını öptüğü için ortaya çıkmıştı.

Ancak ebeveyn, yanaktan basit bir öpücüğün kızı için böyle bir enfeksiyona neden olacağını bilmiyordu. Leke ortaya çıktığı ilk andan itibaren iki gün içinde kocaman olmuştu. Annesinin dudağındaki küçük uçuk, kızın 4 gün hastanede kalmasına neden oldu.

Anne, kendi sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Tam olarak iyileşmeyen bir uçuğum olduğu için virüsü yüzündeki küçük bir sivilce yoluyla ona bulaştırdım." Sebebin kendisi olduğunu öğrenmenin yıkıcı olduğunu söyledi. Talihsiz anne, herkesin bu konuda dikkatli olması gerektiği yönünde uyarıda bulundu.



