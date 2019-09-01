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Annesinin HDP önünde eylem yaptığı gence ev hapsi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 17:29 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da annesi Hacire Akar'ın (49), dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığı oğlu Mehmet Akar (21), mahkeme tarafından elektronik kelepçe takılarak ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı cezaları verilerek serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da annesi Hacire Akar'ın (49), dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığı oğlu Mehmet Akar (21), mahkeme tarafından elektronik kelepçe takılarak ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı cezaları verilerek serbest bırakıldı.

Sur ilçesinin Soğanlı Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuklu Aziz (53) ile Hacire Akar çiftinin ortanca oğlu Mehmet, 24 Ağustos günü ayrıldığı evine dönmeyince annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oğlunun polise teslim olmasının ardından 3 gün süren eylemine son veren Hacire Akar ile telefonla görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlunun kendisine teslim edileceğini söylemişti. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye gönderilen Mehmet Akar, savcılıkta alınan ifadesinin ardından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Akar, elektronik kelepçe takılmak şartıyla ev hapsiyle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, ayrıca Akar'a yurt dışına çıkış yasağı verip serbest bıraktı.

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