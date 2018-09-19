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Annesinin huzurevine yerleştirilmesine karşı çıkan kardeşini vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 19:34 | Son Güncelleme

BURSA'da yatalak annesini huzurevine yerleştirmek isteyen Muharrem Y.

Annesinin huzurevine yerleştirilmesine karşı çıkan kardeşini vurdu

Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da yatalak annesini huzurevine yerleştirmek isteyen Muharrem Y. (64), kendisine karşı çıkan kardeşi Ramadan Y.'yi (57), sokak ortasında tabancayla vurarak ağır yaraladı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yatalak annesi Fatma Y.'ye (83) evinde bakan Ramadan Y., cadde üzerindeki çay ocağında oturduğu sırada yanına ağabeyi Muharrem Y. geldi. Muharrem Y., annesini huzurevine yerleştirmek istidiğini söyleyince, kardeşi buna karşı çıktı. Bunun üzerine iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında belindeki tabancayı çıkaran Muharrem Y., kardeşi Ramadan Y.'nin üzerine yürüdü. Muharrem Y. ardından tabancayla kardeşine ateş etti. Kolundan ve kaburgasından yaralanan Ramadan Y., yere yığıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ramadan Y.'yi ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Muharrem Y. ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Annesinin huzurevine yerleştirilmesine karşı çıkan kardeşini vurduAnnesinin huzurevine yerleştirilmesine karşı çıkan kardeşini vurduAnnesinin huzurevine yerleştirilmesine karşı çıkan kardeşini vurduAnnesinin huzurevine yerleştirilmesine karşı çıkan kardeşini vurdu

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