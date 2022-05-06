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Annesinin ilacını içti! Sonrası korkunç...

06.05.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta annesinin kullandığı ilacı içen 11 aylık bebek zehirlendi. Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Annesinin ilacını içti! Sonrası korkunç...

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde annesinin kullandığı ilacı içmesinin ardından fenalaşan 11 aylık bebek, hastanede tedavi altına alındı.

ANNESİNİN ALZHEİMER İLACINI İÇTİ

Alınan bilgilere göre, evde 11 aylık Yiğit A.O., ailesi fark etmeden annesinin kullandığı Alzheimer ilacını içti. İlacı içmesinin ardından fenalaşan bebek Alaplı Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Yiğit A.O., ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sevk edildi. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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