Annesinin ilacını yutan 6 aylık bebek korkuttu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde annesinin açıkta bıraktığı ilaçlarını yutan 6 aylık Sema Nur bebek, hastanede tedavi altına alındı.

Olay İnegöl'ün Yeniceköy mahallesindeki apartmanda oturan Savaş ve Belma Alaca çiftinin 6 aylık bebekleri Sema Nur, annesinin kullandığı ilaçlardan birini ağzına atıp yuttu. O sırada odaya giren anne Belma Alaca, bebeğinin hapı yuttuğunu fark etti. Kısa süre sonra fenalaşan bebek, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yapılan tetkikler sonucunda sağlık durumu ciddiyetini koruduğu tespit edilen bebeğin daha teşekküllü bir hastaneye sevkine karar verildi. Sema Nur bebek, annesinin refakatinde Balıkesir Şehir Hastanesi çocuk bölümüne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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