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Annesinin ilişki yaşadığı adamı herkesin içinde infaz etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 14:21 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da bir genç, annesi ile ilişki yaşadığını öne sürdüğü şahsı lokantada tabancayla vurarak öldürdü.

Annesinin ilişki yaşadığı adamı herkesin içinde infaz etti

Olay Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi Aşağı Piribeyli köyü Köydeğirmeni mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Y.T, kardeşinin lokantasında tabancayla Sezgin K.’ya ateş açtı. Vücuduna mermi isabet eden Sezgin K., yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerine sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sezgin K.’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sezgin K.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Emirdağ Devlet Hastanesi morguna konuldu. Cinayet şüphelisi Y.T. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ANNESİYLE İLİŞKİ YAŞADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Y.T.'nin verdiği ilk ifadesinde Sezgin K.’nın annesiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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