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  4. Annesinin ilişkisi olduğu adamı öldürdü: Gelir gelmez kasıklarından vurdum

Annesinin ilişkisi olduğu adamı öldürdü: Gelir gelmez kasıklarından vurdum

12.02.2021 15:29 | Son Güncelleme:
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Annesinin ilişkisi olduğu adamı öldürdü: Gelir gelmez kasıklarından vurdum

Eskişehir Seyitgazi'de 20 yaşındaki Yasin B., annesi H.B. ile ilişkisi olduğu iddia edilen Sezai Salık’ı telefonla çağırdığı evlerinin önünde av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Yasin B.'nin ifadesi ortaya çıkarken tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Cevizli Mahallesi'nde yaşayan Yasin B., dün evlerinin önünde annesi H.B.'yle ilişkisi olduğu iddia edilen Sezai Salık ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yasin B., av tüfeğiyle Salık’a ateş etti. Salık, olay yerinde hayatını kaybederken, Yasin B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

ANNESİ İLE AĞABEYİ DE GÖZALTINA ALINDI

Jandarma tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli gencin ağabeyi U.B. (23) ile annesi H.B. de gözaltına alındı. Anne ile ağabey, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken Yasin B., adliyeye sevk edildi.

'GELİR GELMEZ AV TÜFEĞİYLE KASIKLARINDAN VURDUM'

İfadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenilen Yasin B.'nin, savunmasında, Sezai Salık'ı annesine sarkıntılık etmekle suçladı. Yasin B., “Babam iki yıl önce öldü. Sezai Salık’ı anneme sarkıntılık yaptığından dolayı daha önceden de ikaz ettim. Ancak bu hareketlerine devam etti. Konuşmak için eve çağırdım. Gelir gelmez av tüfeği ile kasıklarından vurdum. Pişman değilim” dedi.

TUTUKLANDI

Yasin B., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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