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Annesinin intihar girişimini gözyaşlarıyla izledi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 17:52 | Son Güncelleme

ANTALYA'da annesi E.E.'nin intihar için 5 katlı apartmanın terasına çıktığını gören T.E.

Süleyman EKİN- Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da annesi E.E.'nin intihar için 5 katlı apartmanın terasına çıktığını gören T.E. (12), "Annemi istiyorum" diyerek gözyaşı döktü. Bir vatandaş, kolundan çekerek E.E.'yi ölümden kurtardı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi 728 Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın teras katında meydana geldi. 2 çocuk annesi E.E., iddiaya göre ayrıldığı eşinin başka bir kadınla ilişki yaşadığını öğrendi. Eşinin otomobilini sürekli sevgilisinin evinin önünde gören E.E., zaman zaman kıskançlık krizine girdi. Eski eşinin sevgilisiyle tartıştığını ve uzaklaştırma kararı aldığını öğrenen E.E., bugün eşinin oturduğu apartmanın karşısındaki binaya çıkarak intihar etmek istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Annelerinin intihara teşebbüs ettiğini öğrenen T.E. ile B.E. (16) de olay yerine geldi. Annesini terasta gören T.E., “Annemi istiyorum. Ne olur onu bana getirin" diyerek ağladı. E.E. ise kendisini ikna etmeye çalışanlara, "Eşim beni başka biriyle aldattı. Buna rağmen eşimi seviyorum. Eşimin sevgilisi eşim için uzaklaştırma kararı almış. Ben de bu kadının vicdan azabı çekmesi için onun evinin karşısında ölmek istedim" dedi.

Uzun süren ikna çabaları sonuç vermeyince terastaki bir vatandaş kadını kolundan tutarak ölümden kurtardı. E.E., olay yerinde bekletilen ambulansta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 2 çocuk da arnneleriyle birlikte polis merkezine götürüldü.

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