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Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Bonzaiden kurtulduk şimdi de o zehir... Önlem alınmazsa sokaklar zombilerle dolacak

13.10.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce bonzai adı verilen uyuşturucu madde on binlerce gencin hayatını zehir etmişti. Ailesi dağılan, hayatını kaybeden, sosyal hayatı biten gençlerden sonra ilçelerde gösteriler düzenlendi ve bonzai kullanımı minimuma indirildi. Şimdi de zehirler arasında metamfetamin çok yaygın. Annesini öldüren Ali S. de met etkisiyle cinayeti işlemişti.

Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Bonzaiden kurtulduk şimdi de o zehir... Önlem alınmazsa sokaklar zombilerle dolacak

Geçtiğimiz ay Bağcılar'da öz annesinin kafasını keserek balkondan atan uyuşturucu bağımlısı Ali S. tutuklanmıştı! Uzun yıllar boyunca uyuşturucu bağımlısı olan ve daha önce de sabıkası olan Ali S.'nin ardından 'met' zehri yeniden gündem oldu. Uzman isim yetkilileri uyarırken, metamfetamin kullanım hızının giderek arttığını ifade etti.

Bağcılar'da Ali S.'nin işlediği cinayet sonrası uyuşturucu zehir kullanımı yeniden gündem oldu. UYUMDER Bakan Yardımcısı Yaşar Erbil, met kullanımıyla ilgili tedbirler uygulanmazsa benzer olayların yeniden yaşanabileceğini ifade etti. Erbil, 'Eğer önlem alınmazsa met kullanımı daha da artarsa sokaklarda dolaşan zombileri görmeye başlarız' dedi.

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Erbil, sözlerine şöyle devam etti:

"İsimlerini saymak istemiyorum ama 'zehirli maddeler' olarak söyleyeyim; uyuşturucu madde kullanan kardeşlerimin düne kadar hemen hemen hepsi birbirinden çok tehlikeliydi ama bu 'met' denilen illet bütün Türkiye'ye hızla yayıldı. Gerçekten en büyük sıkıntımız beyindeki hücrelere zarar veriyor. Beyindeki hücrelerde maalesef belli bir bölümü sadece başlangıçta eğer akıl ve ruh hastalığı hastanesinde önleme boyutunda hemen müdahale ederlerse beyine elektroşok verilerek uyutuluyor ve belirli bir bölümün yenilenmesi sağlanıyor ama belli bir süreden sonra maalesef kesinlikle bunlar yenilenmiyor, yaşayan bir ölü gibi ne yaptığını bilmiyor.

Bunu kendi evlatlarımızda da yaşadık. İnanın ben kendi evladımı bile tanıyamadım. Geçen haftalarda biliyorsunuz vahim bir olay oldu. Uzun yıllar bir bağımlılığın sonucu bu. Bunun önüne geçmezsek inanın korku filmlerindeki zombilerden hiç fark kalmayacak. Büyük şehirlerde zaten bunlar başladı" dedi.

MET KULLANANLAR ARASINDA SADECE GENÇLER YOK

Erbil, diğer uyuşturucuların aksine metin sadece gençler arasında yaygın olmadığını yetişkin bireylerin de çok sık kullandığını vurguladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada 'Uyuşturucu satıcıların ayaklarını kırın, gençlerimizin zehirlenmesine izin vermeyin' demişti.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu bonzai metamfetamin
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