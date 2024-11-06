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Annesinin kafasını kesip sokağa atmıştı! Mahkeme kararını verdi, son sözü bu oldu

06.11.2024 16:18
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İstanbul'da bir kişi, annesini vahşice katledip kestiği kafayı çevredeki insanlara gösterip balkondan aşağı atmıştı. Olayla ilgili görülen davada son sözü sorulan sanık, “Ben olayı bilerek yapmadım” dedi. Mahkeme, sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 6 ay hapis cezası verdi.

Annesinin kafasını kesip sokağa atmıştı! Mahkeme kararını verdi, son sözü bu oldu

Bağcılar’da 25 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen olayda Ali Sayan (28), annesi Havva Sayan’ı (58) 13 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Sayan, daha sonra annesinin ellerini, ayaklarını ve kafasını kesmişti. Sayan, annesinin kafasını çevredeki insanlara gösterdikten sonra balkondan aşağı atmıştı. Tutuklanan Ali Sayan’ın yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya bağlandı.

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"BİLEREK YAPMADIM"

Duruşmada son sözü sorulan sanık Ali Sayan, “Ben olayı bilerek yapmadım” dedi. Sanığın son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme, Ali Sayan’ın ‘üstsoydan akrabayı öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan’ ise 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, annesi Havva Sayan'ı öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanık Ali Sayan'dan olay sonrası alınan kan ve idrar örneğinde Adli Tıp Kurumu raporuna göre madde bulunduğunun tespit edildiği aktarılmıştı. İddianamede maktul Havva Sayan'ın vücudunda Adli Tıp Kurumu raporuna göre 13 kesici ve delici alet yaralaması tespit edildiği, bunlardan 8'inin öldürücü nitelikte olduğu belirtilmişti. Ali Sayan'ın ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek üstsoydan akrabayı kasten öldürme’ ve ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul
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