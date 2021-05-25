Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran olayda yeni ayrıntılar

Edinilen bilgilere göre olay Küçükçekmece Halkalı İstasyon Mahallesi'nde yer alan bir sitenin 7. katında yaşanmıştı. Yaşanan şok edici olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Acil tıp teknisyeni olarak çalışan Tuğçe S., 21 Mayıs 2021 tarihinde annesi Sevilay Palabıyık (59) ile tartıştı.

ANNENİN BİLEZİK VE TELEFONUNU ZORLA ALDI

Tartışmada psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Tuğçe S, annesine bıçak çektiği ve onu ölümle tehdit etti. Tuğçe S’nin daha sonra annesi Sevilay Palabıyık’ın altın bileziklerini, telefonunu aldığı ve evi kendi üzerine yapmaması halinde öldürmekle tehdit ettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine korkan anne Sevilay Palabıyık, polise ve savcılığa şikayette bulundu. Tuğçe S. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

KOMŞUNUN İHBARI CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

Olaydan iki gün önce ise Tuğçe S.’nin satır ve bıçak satın aldığı tespit edildi. Bunun üzerine anne Sevilay Palabıyık’ın komşusuna ‘bu kız beni öldürecek, bana duyarlı olun’ dedi. Bunun üzerine Sevilay Palabıyık’tan haber alamayan komşusu kapıyı çaldı. Kızı Tuğçe S., ise ‘annem tatilde’ dedi. Ancak şüpheleri artan komşu, ikinci sefer kapıyı çaldı ve şüphelenerek polise ihbarda bulundu.