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Annesinin kapıyı üzerine kilitlediği engelli Elif, 7'nci kattan düşüp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 13:31 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, diğer kızının evine giden annesinin kapıyı üzerine kilitlediği zihinsel ve bedensel engelli Elif Laloğlu (39), 7'nci kattaki dairenin balkonundan beline bağladığı anten kablosuyla inmek isterken düşüp öldü.

Annesinin kapıyı üzerine kilitlediği engelli Elif, 7'nci kattan düşüp öldü

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, diğer kızının evine giden annesinin kapıyı üzerine kilitlediği zihinsel ve bedensel engelli Elif Laloğlu (39), 7'nci kattaki dairenin balkonundan beline bağladığı anten kablosuyla inmek isterken düşüp öldü.
Olay bugün saat 10.00 sıralarında merkez Palandöken ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. 6 çocuk annesi Mahi Laloğlu, bedensel ve zihinsel engelli kızı Elif Laloğlu'nun üzerine kapıyı kilitleyip, diğer kızının evine gitti. Kimsenin olmadığı sırada evden çıkmak isteyen Elif Laloğlu, kapının kilitli olduğunu görünce balkona çıktı. Elif Laloğlu, balkondaki anten kablosunu beline bağlayarak, zemine inmeye çalıştı. 7 katlı binanın en üst katındaki dairelerinin balkonundan inmeye çalışan Laloğlu, beline bağladığı kablonun kopmasıyla, zemine çakıldı. Elif Laloğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olayı komşularından duyup, koşarak gelen annesi Mahi Laloğlu ve kardeşleri, Elif Laloğlu'nun cansız bedinin görüp, gözyaşlarına boğuldu. 112 Acil Servis ekipleri tarafından genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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