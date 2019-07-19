HABER

Annesinin karaciğeriyle hayata tutunan Bade için evi parka çevirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 11:52 | Son Güncelleme

 İZMİR'de yaşayan Gamze ve Kenan Tunalı çiftinin kızları Bade Evrim Tunalı'ya (3), doğuştan safra yollarının yetersiz olması nedeniyle yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 9 aylıkken annesinden karaciğer nakli yapıldı.

Annesinin karaciğeriyle hayata tutunan Bade için evi parka çevirdiler

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de yaşayan Gamze ve Kenan Tunalı çiftinin kızları Bade Evrim Tunalı'ya (3), doğuştan safra yollarının yetersiz olması nedeniyle yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 9 aylıkken annesinden karaciğer nakli yapıldı. Tunalı çifti, enfeksiyon kapma riski bulunan ve çocukluğunu doyasıya yaşayamayan Bade'yi parka götüremeyince, eve park kurdu.
Bayraklı ilçesi Tepekule Mahallesi'nde oturan Gamze (32) ile Kenan Tunalı (33) çiftinin ilk çocukları Bade Evrim Tunalı, doğduktan 44 gün sonra sarılığın geçmemesi üzerine hastanede tedaviye alındı. Bir süre tedavi gören Bade Evrim Tunalı'ya, 100 bin doğumda bir görülen Alagille sendromu (karaciğer içinde normalden daha az sayıda küçük safra kanalına neden olan kalıtsal bir hastalık) teşhisi konuldu. Doğuştan safra yollarının yetersiz olması nedeniyle karaciğer yetmezliği yaşamaya başlayan Bade Evrim Tunalı'nın değerleri iyice yükselince, doktorlar, karaciğer nakli olması gerektiğini belirtti. Gönüllü donör olan anne Gamze Tunalı'nın karaciğerinden parça alınıp, minik kızı Bade'ye nakledildi. Bir süre daha tedavi altında tutulan Bade Evrim Tunalı, 2017 yılının Ocak ayında taburcu edildi. Ancak Tunalı çifti, kızlarının tam olarak sağlığına kavuşması için uzun süre onu dışarı çıkarmadı. Bade'nin enfeksiyon kapmaması için eve misafir kabul edilmedi.
'AMELİYAT OLANA KADAR KIZIMIZIN NORMAL TEN RENGİNİ BİLMİYORDUK'
Kızını dünyaya getirdikten sonra, karaciğerinden bir parça vererek hayata tutunmasını da sağlayan Gamze Tunalı, "Çocuğum ameliyat olana kadar hep sapsarıydı. Gözlerinin içi sarıydı. Biz normal ten rengini bile ameliyattan sonra gördük. Bize rengi normal geliyordu ama dışarıdan insanlar gördüğünde 'Çocuğunuzun ne rahatsızlığı var' diye soruyorlardı" dedi. Tunalı, kızı Bade'nin, bedeninin nakledilen karaciğer reddine engel olmak için bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar kullandığını, bu nedenle enfeksiyona karşı önlem almak için evlerine kimseyi kabul etmediklerini, taburcu olduktan sonra dışarı çıkarmadıklarını, yeni yeni parka gitmeye başladıklarını, gittiklerinde de çok kısa kaldıklarını anlattı.
'KIZIMI EVDE EĞLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUM'
Bade Evrim Tunalı'nın dışarıda istediği gibi vakit geçirememesinden dolayı eve kaydırak kurduklarını, oyun alanı yaratarak kızlarını eğlendirmek için çabaladıklarını söyleyen Gamze Tunalı, "Kızım henüz tam olarak sağlığına kavuşmadı. O nedenle enfeksiyon kapma riski bulunuyor. Yeni yeni dışarı çıkmaya başladık. Çıktığımız zaman çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kısa süre kalıyoruz. Bu zaman diliminde kızım kedi ve köpeklerle oynayamıyor. Çocuğumuz dışarıda çok fazla oynayamadığı için eve kaydırak aldık. Araba aldık. Elimizden geldiğince onu evde eğlendirmeye çalışıyoruz" dedi.
Kızının hastalığının ardından nakil için severek gönüllü olduğunu da belirten Tunalı, donör olunması ve organ bağışında bulunulması için çağrı yaparak, şunları söyledi:
"Hiç düşünmeden kızıma karaciğerimi verdim. İnsanlar donör olmaktan korkuyor. Bizim tedavimizin sürdüğü dönemde bazı anne ve babaların bile donör olmaktan korktuğunu gördüm. Korkulacak bir şey yok aslında. En fazla bir hafta acı çekiyorsunuz ve sonra normal hayatınıza devam ediyorsunuz. Donör olunması, organ bağışı yapılması, hayat kurtarıyor."
Gamze Tunalı, riskli olduğu için ikinci çocuğu yapmayı düşünmediklerini de belirtti.

FOTOĞRAFLI

Annesinin karaciğeriyle hayata tutunan Bade için evi parka çevirdilerAnnesinin karaciğeriyle hayata tutunan Bade için evi parka çevirdilerAnnesinin karaciğeriyle hayata tutunan Bade için evi parka çevirdilerAnnesinin karaciğeriyle hayata tutunan Bade için evi parka çevirdiler

PARTNERGözlerinize inanamayacaksınız!Ünlülerin sevgililerine aldığı en ilginç hediyelerGözlerinize inanamayacaksınız!Ünlülerin sevgililerine aldığı en ilginç hediyeler
Çilek diyarı suya kavuşuyorÇilek diyarı suya kavuşuyor
Korkutan görüntü! Karadeniz renk değiştirdiKorkutan görüntü! Karadeniz renk değiştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

İran'dan Trump'a jet yanıt!

İran'dan Trump'a jet yanıt!

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

AK Parti'den Karamollaoğlu'nun FETÖ sözlerine sert tepki

AK Parti'den Karamollaoğlu'nun FETÖ sözlerine sert tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karadeniz renk değiştirdi!

Korkutan görüntü! Karadeniz renk değiştirdi

Doğalgaza alternatif mi bulundu: Yüzde 55 daha tasarruflu

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Asırlık saat parçalarından tablo ve heykel yapıyor

Asırlık saat parçaları yeniden hayat buluyor

Son 40 yılın en kötü yazını yaşıyorlar

Son 40 yılın en kötü yazını yaşıyorlar

Son dakika! Irak'ın kuzeyine kapsamlı hava harekatı! İmha edildiler

Irak'ın kuzeyine kapsamlı hava harekatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.