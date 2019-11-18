HABER

Annesinin kimliği ile ilaç yazmayan doktoru dövdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 16:54 | Son Güncelleme

Kayseri’de annesine, getirdiği kimlikle ilaç yazdırmak isteyen şahıs, "Hastayı görmeden ilaç yazamam" diyen doktoru dövdü.

Kayseri’de annesine, getirdiği kimlikle ilaç yazdırmak isteyen şahıs, "Hastayı görmeden ilaç yazamam" diyen doktoru dövdü. Aldığı darbelere rağmen görevi başında hastalara bakan doktor, bir süre sonra saldırganın getirdiği annesini muayene ederek ilaçlarını yazdı.
Edinilen bilgiye göre, kentte bulunan Hayri Güldüoğlu Aile Sağlığı Merkezi’ne gelen Mustafa G. isimli şahıs, annesine ilaç yazması için Dr. Ali Has’ın odasına girdi. Hasta olmadan ilaç yazamayacağını ileten Dr. Ali Has’ı Mustafa G. darp etti. Doktora darp olayı, orada bulunanların araya girmesiyle son buldu. Durumun öğrenilmesi üzerine İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Aile Sağlığı Merkezi’ne gelerek Dr. Ali Has ile görüştü. Durum hakkında bilgi alan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, yaşanan olayı kınadıklarını belirterek avukatların konuyu takip edeceklerini söyledi. Benli, “Böyle bir konuyla gündeme gelmek istemezdik. Üzücü bir durum. Bir hasta yakınının hasta olmadan ilaçlarını yazdırmak için Hayri Güldüoğlu Aile Sağlığı Merkezimizde Dr. Ali Has beyefendiye gelmesi ve doktorumuzun da hasta olmadan ilaç yazamayacağını belirtmesi üzerine bir darp olayı gerçekleşmiştir. Bu üzücü bir durumdur. Hasta-hekim ilişkisi açısından da üzücü bir durumdur. Diğer taraftan da sağlık çalışanlarımıza ve doktorlarımıza yapılan bu darp olayını en şiddetli bir şekilde kınıyorum. Müdürlük olarak da hem doktorumuzun yanına gelerek destek vermek hem de kendilerine gerekli olan tüm desteği kurumsal anlamda ve şahsi anlamda vermek için buradayım. Ali ağabeyimiz 37. senesini çalışıyor. 37 yıldır böyle bir hadise yaşamadı ama bugün böyle bir hadise yaşanıyor. Bunun mutlaka nedenlerini çalışmak ve nedenlerini çözümlemek zorundayız. Bakanlık olarak da bu durumların üzerine gitmemiz gerekiyor. Beyaz kodumuzu başlattık, avukatlarımız konuyu takip edecekler. Kendilerine geçmiş olsun diliyor, inşallah bu son olsun istiyorum” ifadelerini kullandı.
Darp edilen Dr. Ali Has ise hastayı görmeden ilaç yazmanın suç ve büyük bir risk olduğunu belirtti. Olaydan sonra kendisini darp eden Mustafa G.’nin annesi Hayriye G.’yi muayene ettiğini ve ilaçlarını yazdığını da dile getiren Has, “Her gün olduğu gibi polikliniğimizde başladık. Sabah zannediyorum 5 veya 6. hastamızdı. Hasta bir torba ilaç kupürüyle geldi, ‘şu ilaçları yaz’ diye. Kime? Annesine. Annesi yok. Hasta benim hastam değil, tanıdığım bir bölgenin hastası değil. Diğer doktor arkadaşımızın hastası ama kayıtları yok. Hasta olmadan ilaç yazamayacağımı söyledim. Bana hakaret etmeye başladı. Ben yine alttan aldım ama dudağıma vurdu, parmağımı kanattı, göğsüme tekme attı. Polisi aradım, beyefendi gitti. Daha sonra annesi geldi, annesine baktım, hastanın ilacını yazdım. Aslında bakanlığın aldığı karar gereği hasta olmadan ilaç yazmak çok büyük bir suç. Kendi bölgemizin hastalarına, durumu kötü olanlara yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. Kim olduğunu bildiğimiz hastaları bizzat arayıp, görüşüp yazıyoruz ama kim olduğu bilinmeyen bir hastaya ilaç yazmak hem suç hem çok büyük bir risk. O yüzden ben de mesleğimin gereği gibi davrandım. Ama maalesef böyle bir darp olayıyla karşılaştık” diye konuştu.

Darp edilmesine rağmen hastalara bakmaya devam etti
Ayrıca Dr. Ali Has, olaydan sonra yerinden ayrılmadığını ve dışarıda bekleyen hastaları muayene etmeye devam ettiğini söyledi. Has, “Kapıda 60 tane hastam var, şimdiye kadar 186 tane hastaya bakmışım. Hastaları bırakıp gidemedim. Hastalara bakmak zorundayız” şeklinde konuştu.
Öte yandan doktora darp olayı güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi.

Yürüyüş yapmayı seviyorsanız buraya bayılacaksınız Yürüyüş yapmayı seviyorsanız buraya bayılacaksınız
Saka kuşu avcılarına 12 bin 539 TL cezaSaka kuşu avcılarına 12 bin 539 TL ceza
9 yıl sonra gelen itiraf9 yıl sonra gelen itiraf
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Annesini paylaştı! 'Çocuğuna kıyamıyor'

Annesini paylaştı! 'Çocuğuna kıyamıyor'

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'güvenli bölge' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'güvenli bölge' açıklaması

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan KKTC Bayrağı'nın yakılmasıyla ilgili çok sert açıklama

MSB'den KKTC Bayrağı'nın yakılmasıyla ilgili çok sert açıklama

Ankara'da eş zamanlı nefes kesen tatbikatlar

Ankara'da eş zamanlı nefes kesen tatbikatlar

Valilikten ölen mühendis ile ilgili kurtarma çalışması açıklaması

Valilikten ölen mühendisle ilgili kurtarma çalışması açıklaması

Son dakika! Türkiye ve Rusya'dan, Fırat'ın doğusunda sekizinci ortak devriye

Son dakika! Türkiye ve Rusya'dan, Fırat'ın doğusunda sekizinci ortak devriye

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.