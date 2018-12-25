Annesinin kızı! Onu gölgede bıraktı...

Genç kadın paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor!
Sailor Brinkley Cook
Annesinin genlerini alan genç kadının düzgün fiziği ile ünlü olması herkes tarafından bekleniyordu.
20 yaşındaki Sailor Lee Brinkley, Instagram'a yüklediği fotoğraflarıyla dikkat çekiyor.
En son #tbt notuyla paylaştığı tatil videosuyla dikkat çeken Sailor Lee Brinkley kusursuz fiziğini gururla sergiledi.
Videoda gün batımında siyah tanga bikinisiyle denize giren genç kadın, kameraya yaptığı oyunlarla dikkat çekti.
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