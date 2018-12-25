MAGAZİN

Annesinin kızı! Onu gölgede bıraktı...

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.12.2018 10:13 | Son Güncelleme

Süper model Christie Brinkley'in kızı Sailor Lee Brinkley annesinin izinden ilerliyor.

Genç kadın paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor!

Sailor Brinkley Cook

Annesinin genlerini alan genç kadının düzgün fiziği ile ünlü olması herkes tarafından bekleniyordu.
20 yaşındaki Sailor Lee Brinkley, Instagram'a yüklediği fotoğraflarıyla dikkat çekiyor.
En son #tbt notuyla paylaştığı tatil videosuyla dikkat çeken Sailor Lee Brinkley kusursuz fiziğini gururla sergiledi.
Videoda gün batımında siyah tanga bikinisiyle denize giren genç kadın, kameraya yaptığı oyunlarla dikkat çekti.
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Christie Brinkley Sailor Lee Brinkley

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