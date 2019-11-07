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Annesinin kolunu kesip kendini eve kilitledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 17:48 | Son Güncelleme

Konya’da madde bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs, tartıştığı annesinin kolunu kestikten sonra kendini eve kilitledi.

Konya’da madde bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs, tartıştığı annesinin kolunu kestikten sonra kendini eve kilitledi. Polisleri bir saat uğraştıran şahıs, evden çıktığı sırada yakınlarına saldırmak isteyince elleri kelepçelenerek gözaltına alındı.
Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Şehit Fahri Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu öğrenilen Kasım D., öğle saatlerinde annesinin evine giderek annesi İsmet D., ile tartışmaya başladı. Tartışmanın daha sonra da devam etmesiyle çıkan tartışmada Kasım D., evde bulduğu bir bıçak ile annesinin kolunu kesti. Mahallelilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Polisin geldiği gören Kasım D., kendisini annesinin oturduğu bodrum kattaki eve kilitledi. Kolundan yaralanan İsmet D. ise, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi yapılan ve taburcu edilen İsmet D., evine tekrar döndü.

Polisi bir saat uğraştırdı
Polis ekiplerinin uzun uğraşlar sonrası evden çıkmayı kabul etmeyen Kasım D.’nin akrabaları olay yerine geldi. Buradaki kalabalığı zorlukla dağıtan polis, Kasım D.’yi yaklaşık bir saatin ardından ikna ederek evden çıkarttı. Bu sırada olay yerinde bulunan yakınlarına saldırmak isteyen Kasım D., polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Elleri kelepçelenen Kasım D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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