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Annesinin mezarına geldi, hayatının şokunu yaşadı!

25.04.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da 6 yıl önce vefat eden Nedime Tan'a ait mezarın mermerleri çalındı. Vefat eden kişinin yakınları mermerleri çalan kişilere, "Allahlarından bulsunlar. Ölüye de saygıları yok" diyerek tepki gösterdi.

Annesinin mezarına geldi, hayatının şokunu yaşadı!

Geyve ilçesi Şerefiye Mahallesi’nde bulunan Şerefiye Mezarlığı’nda 77 yaşındayken 2015 yılında vefat eden Nedime Tan’a ait mermer taşı çalındı. Mezarlığa bakım için giden çalışan durumu aileye bildirdi. Ailenin başvurusunun ardından jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 2 ay önce de komşu mahalle olan Karaçam Mahallesi’nde bulunan mezarlıktan da benzer bir hırsızlık yapılmış ancak failleri bulunamamıştı.

"ANNENİN MEZARI ÇALINMIŞ"

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Nedime Tan’ın oğlu Rıdvan Tan, “Cuma namazından sonra mezarlığa geldim temizlik yaptım, mezar buradaydı. Sonra köyümüzdeki bir çocuğa ‘mezara toprak doldur oğlum’ dedim. Bu sabah beni aradı, 'Ağabey annenin mezarı çalınmış' dedi. Ben de bunu duyunca geldim. Mezarı komple alıp götürmüşler, başlığı bırakmışlar Allah razı olsun. Mezarda da rahat bırakmıyorlar yatmaya. Çalıyorlar mezarları, Allahlarından bulsunlar. Ölüye de saygıları yok. Çok üzüldüm, annem rahat uyusun istiyoruz ama yok. İhtiyacın varsa gel parasını verelim kardeşim mezardan ne istiyorsun. Mezarı neden elliyorsun?" dedi.

DHA

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