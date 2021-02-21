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Annesinin mezarına gidiyormuş! Elektrikli bisikletle kaza yapan Yaren: Dedeme söylemeyin, çok üzülür

21.02.2021 11:59 | Son Güncelleme:
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Annesinin mezarına gidiyormuş! Elektrikli bisikletle kaza yapan Yaren: Dedeme söylemeyin, çok üzülür

Bursa'da elektrikli bisikletle annesinin mezarına giden kardeşler kaza yaptı. Düşerek yaralanan 19 yaşındaki Yaren Arslan'in kendisiyle ilgilenen görevlilere; 'Dedeme söylemeyin, çok üzülür' demesi dikkat çekti.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Hazine Sokak’ta meydana geldi. Yaren Arslan ve kardeşi Bedirhan Arslan (14), annesinin mezarını ziyaret etmek için elektrikli bisikletle yola çıktı. Yaren Arslan’ın kullandığı elektrikli bisiklet, Ahmet Emre Ongan(27) yönetimindeki 16 Y 0123 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletten düşen 2 kardeş yaralandı. Yaren Arslan, kazanın etkisiyle şoka girerek, düştüğü yerden kalkıp gitmek istedi.

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‘DEDEM ÇOK ÜZÜLÜR’

Yaren Arslan’ın "Dedem çok üzülür, ona söylemeyin" demesi dikkat çekti. Gençler kaza yerine gelen amcaları ile vatandaşların müdahalesiyle sakinleştirildiler. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. 2 kardeş, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA

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