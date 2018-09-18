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Annesinin odaya kapattığı genç kız, 5'inci kat penceresinden atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 11:04 | Son Güncelleme

BOLU'da, alkol kullandığı gerekçesiyle annesinin telefonunu alıp odaya kilitlediği 15 yaşındaki M.B., apartmanın 5'inci katından atladı.

Annesinin odaya kapattığı genç kız, 5'inci kat penceresinden atladı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, alkol kullandığı gerekçesiyle annesinin telefonunu alıp odaya kilitlediği 15 yaşındaki M.B., apartmanın 5'inci katından atladı. Ağır yaralanan genç kız tedavi altına alındı.
Olay, gece saatlerinde Beşkavaklar Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre lise öğrencisi M.B., dışarıda arkadaşlarıyla eğlenip eve alkollü geldi. M.B. ile birlikte yaşadığı annesi arasında tartışma çıktı. Anne, alkol kullandığı için kızdığı M.B.'nin cep telefonunu elinden alarak odaya kilitledi. Genç kız bunun üzerine 5'inci kattaki apartman dairesinin penceresinden, ''Beni eve kilitlediler. Kurtarın beni" diye bağırdı. M.B., daha sonra kendini boşluğa bıraktı. Toprak zemine düşerek ağır yaralanan M.B.'nin sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi. M.B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Annesinin odaya kapattığı genç kız, 5'inci kat penceresinden atladı

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