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Annesinin öldüğü gece çalındı, geri getirene vereceği karşılığı açıkladı: Tam 2 ton! "Resmen ölüyü soymuşlar"

12.09.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Behiye Karacı, 7 Ağustos'ta yaşama gözlerini yumdu. Oğlu Sait Karacı o günden beri Ordu'da, annesinin öldüğü gece çalındığını düşündüğü altın dişleri arıyor. "Ben o dişleri anneme ait olduğu için mezarına koyacaktım" diyen Karacı, "Resmen ölüyü soymuşlar" diyerek isyan etti. "Birisi şeytana uyduysa geri getirsin" diye çağrıda bulunan Karacı, altın dişler karşılığında vereceği karşılığı da açıkladı.

Annesinin öldüğü gece çalındı, geri getirene vereceği karşılığı açıkladı: Tam 2 ton! "Resmen ölüyü soymuşlar"

İddiaya göre Behiye Karacı'nın yaşamını yitirmeden önce ağzında bulunan iki adet altın diş, o gece ağzından çalındı. Ordu'nun Kumru ilçesinde yaşayan Sait Karacı da annesinin altın dişleri için arayışa çıkarken 1 aydan uzun süredir sonuç alamadı. Altın dişler için "Çok para yapmaz, en fazla 2 bin TL yapar" diye konuşan Karacı, geri getirene karşılığında bu yılın mahsülü olan, ederi 100 bin TL'lik 2 ton fındık vereceğini açıkladı.

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ÖLDÜKTEN SAATLER SONRA KAYBOLDU

İlçenin Eskiçokdeğirmen Mahallesi’nde yaşayan 56 yaşındaki Sait Karacı’nın annesi Behiye Karacı (95) 7 Ağustos gecesinde vefat etti. Yaşlı kadının ağzında vefat etmeden önce bulunan 2 adet altın diş, iddiaya göre o gece ağzından alındı.

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“ANNEM VEFAT ETMEDEN HEMEN ÖNCE AĞZINDAYDI, BENCE O GECE ÇALINDI”

Sait Karacı, annesine vefat etmeden önce yemek yedirdiklerini ve altın dişlerinin durduğunu, vefat ettiği gece kaybolduğunu ifade ederek şöyle dedi:

“Annemin öldüğü gece saat 02.00-03.00 arasında dişleri çalınmış. Zaten 01.15 gibi annem vefat etti. Ölmeden önce dişler ağzındaydı, ablam ve ben yemeğini vermiştik. Hatta yemeğini vermeden önce dişlerin yatağın altındaydı ve konuşamadı, yastığın altında olduğunu söyleyince yıkayıp ağzına taktık, sonrasında da yemek yedirdik. O esnada altın dişleri ağzında duruyordu. Sonra vefat etti, aradan o kadar zaman geçti ancak dişler bize geri gelmedi. İki tane üst tarafta altın dişi vardı, o zamandan bu yana kayıp.”

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“ÖLÜYÜ SOYMUŞLAR, DİŞLERİ GETİRENE 2 TON FINDIK VERİYORUM”

“Annemin altın dişlerini bulana ve getirene bu senenin 2 tonluk fındık mahsulünü veriyorum” diyen Sait Karacı şöyle konuştu:

“Ben o dişleri anneme ait olduğu için mezarına koyacaktım, diş hatıra olsun diye saklanmaz. Bu dişleri getirene 2 ton fındığımı veriyorum. Eğer birisi çaldıysa, şeytana uyduysa geri getirsin. Çok para yapmaz, en fazla 2 bin TL yapar, ben kendisine 100 bin TL’lik fındık veriyorum. Kim aldıysa o altın dişlere mi kalmış, resmen ölüyü soymuşlar. Bir aydan fazla oldu halen ses yok, bu bende bir acı, burukluk olarak kaldı.”

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
fındık Ordu altın diş
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