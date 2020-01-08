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  4. Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren sanığa müebbet hapis

Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren sanığa müebbet hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 17:28 | Son Güncelleme

TRABZON’da 2 yıl önce kıskançlık nedeniyle akrabası Gülsün Taşkın'ı (41) bıçaklayarak öldüren Emine Taşkın (41), müebbet hapis cezası istemiyle yargılanırken, annesi Gülsün Taşkın'ın ölümünde sorumlu olduğu gerekçesiyle Emine Taşkın'ın eşi Bekar Taşkın'ı (46) silahla öldüren Nazım Taşkın (28), yargılandığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da 2 yıl önce kıskançlık nedeniyle akrabası Gülsün Taşkın'ı (41) bıçaklayarak öldüren Emine Taşkın (41), müebbet hapis cezası istemiyle yargılanırken, annesi Gülsün Taşkın'ın ölümünde sorumlu olduğu gerekçesiyle Emine Taşkın'ın eşi Bekar Taşkın'ı (46) silahla öldüren Nazım Taşkın (28), yargılandığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 4 Ağustos 2018'de Çarşı Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi’ndeki bir apartmanın önünde meydana geldi. Emine Taşkın, kocası Bekar Taşkın'da gözü olduğunu öne sürdüğü güzellik salonu işletmecisi Gülsün Taşkın'la iş yeri önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emine Taşkın, Gülsün Taşkın'ı sırtından bıçakladı. Gülsün Taşkın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alınan ve sorgusunda, "Kocamda gözü vardı, amacım öldürmek değildi" diyen Emine Taşkın, tutuklandı. Yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu Emine Taşkın'ın, yargılanması sürüyor.
KOCASI DA SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ
Öte yandan, kıskançlık cinayetinden 3 ay sonra 20 Kasım 2018 günü, tutuklu Emine Taşkın'ın eşi Bekar Taşkın da, Değirmendere Mahallesi'nde Çarşıiçi Sokak'ta park halindeki otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak öldürüldü. Bıçaklı saldırında ölen Gülsün Taşkın'ın oğlu Nazım Taşkın, Bekar Taşkın'ın katil zanlısı olarak suç aleti silahla yakalanarak tutuklandı.
ANNESİ ÖLÜNCE İLİŞKİYİ ÖĞRENMİŞ
Annesi Gülsün Taşkın'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Bekar Taşkın'ı öldüren Nazım Taşkın, hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçlamasıyla Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Yargılandığı davada hakim karşısına çıkan Nazım Taşkın, cinayeti tasarlayarak işlemediğini söyleyerek, niyetinin öldürmek olmadığını savundu. Olay anını anlatan tutuklu sanık Nazım Taşkın, "Bekar Taşkın ile göz göze geldik. 1 gün önceden annemin mezarından fotoğraf çekip sosyal medyadan paylaşmıştı. 'Bana ateş edecek' diye tedirgin oldum. Torpidoya doğru eğildiğini gördüm. Arabayla aramızda 5-6 metre vardı. Hedef gözetmeksizin arabasına rastgele 6-7 el ateş ettim. Korktuğum için ateş ettim. Niyetim öldürmek değildi. Maktulle annemin arasındaki ilişkiyi ise annem öldükten sonra öğrendim” dedi.
MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI
Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Nazım Taşkın'ı, önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, daha sonra sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle indirim uygulayarak, cezayı müebbet hapse çevrilmesine hükmetti.

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