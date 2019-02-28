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Annesinin ölümüne dayanamadı, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 15:47 | Son Güncelleme

İZMİT'te, annesinin ölümünden sonra psikolojik sorunlar yaşayan Şahin K.

Annesinin ölümüne dayanamadı, intihar etti

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, annesinin ölümünden sonra psikolojik sorunlar yaşayan Şahin K. (36) kendisini evde iple tavana asarak hayatına son verdi. Şahin K.'nin bıraktığı notta sevdiklerine haber verilmesini istediği öğrenildi.
Bugün öğle saatlerinde, İzmit Yenidoğan Mahallesi Nurettin Paşa Caddesi'nde oturan Şahin K.'den haber alamayan komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, evin penceresinden içeri girdi. Polis, Şahin K.'yi tavandaki çengele iple asılı halde buldu. Ekipler, Şahin K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmasının ardından Şahin K.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Bekar olan Şahin K.'nin yaklaşık 2 hafta önce annesi Nasiye K.'nin yaşlılığa bağlı nedenlerle ölümünün ardından psikolojik sorunlar yaşadığı, bıraktığı notta sevdiklerine haber verilmesini istediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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