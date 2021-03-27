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  4. Annesinin ölümüne şahit olmaması için küçük kız, olay yerinden böyle uzaklaştırıldı

Annesinin ölümüne şahit olmaması için küçük kız, olay yerinden böyle uzaklaştırıldı

27.03.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’da eski sevgilisi tarafından kalbine tabanca ile 4 el ateş edilerek öldürülen hastane çalışanı Necla Demirbaş için sağlık ekipleri seferber oldu ama Necla kurtarılamadı.

Aydın’da eski sevgilisi tarafından kalbine tabanca ile 4 el ateş edilerek öldürülen hastane çalışanı Necla Demirbaş için sağlık ekipleri seferber oldu ama Necla kurtarılamadı. Çevredeki vatandaşlar henüz 5 yaşında olan küçük kızın annesi Necla Demirbaş’ın ölümüne şahit olmaması için kucaklarına alıp uzaklaştırdı.
Öğle saatlerinde meydana gelen ve vatandaş kamerasına yansıya acı olayda; eski erkek arkadaşı tarafından kalbinden vurularak öldürülen Necla Demirbaş’ın henüz 5 yaşındaki kız çocuğunun acı olaya şahit olmaması için çevredeki vatandaşlar tarafından kucağa alınıp olay yerinden uzaklaştırıldığı görülüyor. Olaydan hemen sonra vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, eski sevgilisi Necla Demirbaş’ı vurduktan sonra aynı silahla kendi başına ateş eden O.G.’nin yerde yatışı ve işten yeni geldiği öğrenilen Necla Demirbaş’ın ambulansa taşınma anları yer alıyor.
Bu arada ağlayanlar ve feci olay karşısında kendisinden geçen vatandaşlar çığlıkları kameralara yansırken, bazı vatandaşlar ise annesi kanlar içinde kalan küçük kızın acı olaya şahit olmaması için verdiği çaba görülüyor.

Olayın geçmişi
Acı olay, öğle saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi 510 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce bir evlilik yapıp ayrıldığı belirtilen bir kız çocuğu annesi 31 yaşındaki Necla Demirbaş, bir süre önce 25 yaşındaki O.G. ile birlikte yaşamaya başladı. Necla Demirbaş ile birlikte yaşadığı O.G.’nin arası açılınca Demirbaş’ın mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Bugün öğle saatlerinde 09 ADD 377 plakalı aracı ile daha önce birlikte yaşadığı Necla Demirbaş’ın evinin önüne gelen O.G., genç kadını yanında getirdiği tabanca kalbine 4 el ateş etti. Daha sonra sokağa çıkan O.G. arabasının yanına gelince aynı silahı bu defa başına dayayıp tetiğe bastı. Necla Demirbaş ile O.G. ayrı ayrı ambulanslarla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Necla Demirbaş hayatını kaybetti, O.G.’nin de durumunun ağır olduğu ve şu anda cihaza bağlı olarak yaşadığı öğrenildi.

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