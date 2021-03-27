Annesinin ölümüne şahit olmaması için küçük kız, olay yerinden böyle uzaklaştırıldı

Aydın’da eski sevgilisi tarafından kalbine tabanca ile 4 el ateş edilerek öldürülen hastane çalışanı Necla Demirbaş için sağlık ekipleri seferber oldu ama Necla kurtarılamadı. Çevredeki vatandaşlar henüz 5 yaşında olan küçük kızın annesi Necla Demirbaş’ın ölümüne şahit olmaması için kucaklarına alıp uzaklaştırdı.

Öğle saatlerinde meydana gelen ve vatandaş kamerasına yansıya acı olayda; eski erkek arkadaşı tarafından kalbinden vurularak öldürülen Necla Demirbaş’ın henüz 5 yaşındaki kız çocuğunun acı olaya şahit olmaması için çevredeki vatandaşlar tarafından kucağa alınıp olay yerinden uzaklaştırıldığı görülüyor. Olaydan hemen sonra vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, eski sevgilisi Necla Demirbaş’ı vurduktan sonra aynı silahla kendi başına ateş eden O.G.’nin yerde yatışı ve işten yeni geldiği öğrenilen Necla Demirbaş’ın ambulansa taşınma anları yer alıyor.

Bu arada ağlayanlar ve feci olay karşısında kendisinden geçen vatandaşlar çığlıkları kameralara yansırken, bazı vatandaşlar ise annesi kanlar içinde kalan küçük kızın acı olaya şahit olmaması için verdiği çaba görülüyor.