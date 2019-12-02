HABER

Annesinin pencereden düşüp öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 15:47 | Son Güncelleme

Antalya’da 3. kattaki evinin penceresinden düşen 77 yaşındaki Muzaffer Akbaba isimli kadın hayatını kaybetti. Olay sonrası annelerinin öldüğünü öğrenen Akbaba’nın kızları sinir krizi geçirdi.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi 1117. Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Muzaffer Akbaba (77) isimli yaşlı kadının pencereden düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akbaba’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, ev ve çevresinde inceleme başlattı. Ekiplerin evin içerisinde yaptığı incelemede, pencerenin yakınında bir sandalyenin olduğu öğrenildi.

Olay sonrası üzücü haberi duyan yakınlarından Akbaba’nın kızı olay yerinde sinir krizi geçirdi. Komşuları ve sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilen kadın ve diğer akrabaları uzun süre gözyaşı döktü.

Savcılık incelemesinin ardından Akbaba’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Doğunun kestanesi meşe palamudu toplanmaya başlandıDoğunun kestanesi meşe palamudu toplanmaya başlandı
Yayaya çarpıp ölümüne neden olan gencin ehliyeti yokmuşYayaya çarpıp ölümüne neden olan gencin ehliyeti yokmuş
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Muratpaşa

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Yunanistan'dan NATO zirvesinde skandal Türkiye talebi

Yunanistan'dan NATO zirvesinde skandal Türkiye talebi

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Bomba iddia! Falcao'nun yeni adresi!..

Bomba iddia! Falcao'nun yeni adresi!..

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak ortasında eşi tarafından katledilmişti! Genç kadının son anları kamerada

İzmir'de koca dehşeti! Kadının son anları ortaya çıktı

2 ay önce evlenmişlerdi! Onları kaza ayırdı

2 ay önce evlenmişlerdi! Onları kaza ayırdı

Su borusundan çıktı! Tam 6 metre

Su borusundan çıktı! Tam 6 metre

2020 hac kontenjanı belli oldu! Diyanet İşleri Başkanı'ndan açıklama

Diyanet İşleri Başkanı açıkladı! Kontenjan arttı

MSB duyurdu! Rejim İdlib'de masumları vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

MSB duyurdu! Rejim İdlib'de masumları vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van Gölü sahilinde insan kemikleri bulundu

Van Gölü sahilinde insan kemikleri bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.