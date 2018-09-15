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Annesinin Rusya'ya götürdüğü oğlunu iki yıldır göremiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 14:55 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde turizmci Mehmet Ali Yurtbak (52), birlikte yaşadığı Rus uyruklu Elena Arakcheeva'nın (40) 2 yıl önce, şu an 4 yaşında olan oğlu Deniz'i de alarak Moskova'ya gittiğini, sonrasında hiçbir haber alamadığını söyledi.

Annesinin Rusya'ya götürdüğü oğlunu iki yıldır göremiyor

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde turizmci Mehmet Ali Yurtbak (52), birlikte yaşadığı Rus uyruklu Elena Arakcheeva'nın (40) 2 yıl önce, şu an 4 yaşında olan oğlu Deniz'i de alarak Moskova'ya gittiğini, sonrasında hiçbir haber alamadığını söyledi. Oğlunu çok özlediğini ve görmek istediğini belirten Yurtbak, yetkililerden yardım istedi.
Uzun yıllar Norveç'te çalıştıktan sonra Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen ve Ölüdeniz'de turizm sektörüne yönelen Mehmet Ali Yurtbak, 2013 yılında kentteki bir emlakçıda çalışan Rus uyruklu Elena Arakcheeva ile tanıştı. Bir süre arkadaşlık yapan çift, daha sonra sevgili oldu. Önceki birlikteliğinden bir kızı olan Arakcheeva, tanıştıkları yıl Mehmet Ali Yurtbak'tan hamile kaldı ve Fethiye'de doğum yaptı. Çift, dünyaya gelen oğullarına Deniz ismini verdi. Yaklaşık 3 yıl süren birlikteliklerinde tartışmalar yaşamaya başlayan çiften Arakcheeva, polise giderek, Yurtbak için uzaklaştırma kararı çıkarttı. 2016'nın Aralık ayında evi de terk eden Arakcheeva, o zaman 2 yaşında olan oğlu Deniz'i ve 11 yaşındaki kızını da yanına alıp, Türkiye'den ayrıldı.
Oğlunun Moskova'ya gittiğini öğrenen ve çocuğunu görmek için girişimlerde bulunan Mehmet Ali Yurtbak, sonuç alamadı. Yurtbak, "Beraber yaşıyorduk. Ben evlenmek istemediğimi, çocuk da istemediğimi şart koştum. Ama çocuğumuz oldu. Bir süre sonra tartışmalar başladı. Ayrı yaşamaya başladık. Çocuğumu kaçıracak diye şüphelendim ve mahkemeye dilekçe verdim. Ama hiç kimse bir şey yapmadı ve kadın oğlumu da alıp Rusya'ya gitti. Yanlarına gitmeyi düşündüm. Ama birçok arkadaşım güvenli olmayacağını ve gitmemem gerektiğini söyledi. Çocuk babasız bir şekilde büyüyor. Ben de şimdiki halini gösteren bir fotoğrafı dahi yok. Babasını tanımadan büyüyor" dedi.
Çocuğunu görmek, hatta nüfusuna almak istediğini belirten Yurtbak, yetkililerden kendisine yardımcı olmalarını istedi.

FOTOĞRAFLI

Annesinin Rusya'ya götürdüğü oğlunu iki yıldır göremiyorAnnesinin Rusya'ya götürdüğü oğlunu iki yıldır göremiyorAnnesinin Rusya'ya götürdüğü oğlunu iki yıldır göremiyorAnnesinin Rusya'ya götürdüğü oğlunu iki yıldır göremiyor

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