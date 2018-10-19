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Annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 12:11 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih'te annesiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği kişinin iş yerini basan saldırgan, pompalı tüfekle kurşun yağdırdı.

Annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı

İstanbul Fatih'te pompalı tüfekle iş yeri basan kişi, annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği şahsa kurşun yağdırdı. Saldırı anları saniye saniye kameralara yansıdı.

İddiaya göre, Fatih'te F.O. (26) isimli şahıs, M.E.'nin (27) annesiyle ilişkisi olduğunu duydu. Bunun üzerine 16 Ekim'de M.E.'nin iş yerine giden F.O. dehşet saçtı. F.O. pompalı tüfekle M.E.'nin üzerine kurşun yağdırdı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kimlik tespiti yaptı.

OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ KABUL ETTİ

F.O.'nun kimliğini ve adresini tespit eden polis ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda F.O. yakalanarak gözaltına alındı. F.O.'nun emniyetteki ifadesinde olayı kendisinin gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenildi. Olayda kullanılan pompalı tüfek ise 4 adet fişekle birlikte adreste yapılan aramalarda bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ATEŞ AÇMA ANI KAMERADA

Yaşanan pompalı tüfekli saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde F.O. arkadaşı M.E.'nin iş yerine elinde bir kutu ile geliyor. Kutudan çıkarttığı tüfek ile ateş açan F.O kaçıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih silahlı saldırı

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