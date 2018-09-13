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Annesinin sigarasını keserek çileden çıkardı

İLGİNÇ HABERLER  | 13.09.2018 22:46 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan video kullanıcılar tarafından ilgi gördü.

Sosyal medyada paylaşılan bir video izleyenleri güldürdü. Annesinin sigarasını makasla kesen genç, annesini çileden çıkarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
anne sigara Çocuk makas

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