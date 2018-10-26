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ANNESİNİN SIRTINDA OKULA GİDEN HALİME'YE TEKERLEKLİ SANDALYE

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 13:24 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde annesi Hatice Aykut'ın sırtında okula götürdüğü doğuştan bedensel engelli Halime Aykut'a (8), Büyükşehir Belediyesi tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde annesi Hatice Aykut'ın sırtında okula götürdüğü doğuştan bedensel engelli Halime Aykut'a (8), Büyükşehir Belediyesi tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi. Akçakale'ye bağlı Yukarı Deren kırsal Mahallesi'nde oturan doğuştan bedensel engelli 3'üncü sınıf öğrencisi Halime Aykut'un annesi Hatice Aykut, kızının büyümesi nedeniyle kilosunun arttığını, bu yüzden taşımakta zorlandığını sınıf öğretmenine söyledi. Kızı her gün sırtında taşıyarak okula götüren fedakar anne bütün zorluklara rağmen kızını okutacağını söylemesi üzerine okul idaresi engelli kızın durumunu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. 7 çocuklu Ahmet ve Hatice Aykut çiftçinin 6'ncı çocukları olan bedensel engelli Halime Aykut için Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürü Habip İpar, engelli kızı okulunda ziyaret edip, tekerlekli sendeliye ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu. Kızının tekerlekli sandalyeye kavuşmasından dolayı oldukça mutlu olan Hatice Aykut, eşinin tarlada çalışmasından dolayı kızını genellikle kendisinin okula götürdüğünü dile getirerek, kendilerine destek sağlayan Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ekibine teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürü Habip İpar ise küçük kızın sevincine ortak olduklarını belirterek, Halime artık sokağa çıkacak, arkadaşların yanına kimsenin yardımı olmadan gidecek. Annesi ve babası onu okula sırtlarında götürmeyecek dedi. Görüntü Dökümü ---------------------- - Annesinin sırtından okula giden engelli kız - Sınıfta ders işleyen engelli kız - Belediye ekipleri sınıfa tekerlekli sandalye getirmesi - Engelli kıza hediye edilen kırtasiye malzemesi ve tekerlekli sandalye - Genel ve detay görüntüler ( Haber Ali LEYLAK-Kamera ŞANLIURFA-DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU 596 MB

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