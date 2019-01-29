Annesinin tedavi masrafları için sarma sardığı Ayberk, ayağa kalktı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de beyin felci ve kronik akciğer yetmezliğiyle dünyaya geldikten sonra sağlık sorunlarıyla mücadele eden, sarma sarıp para kazanmaya çalışan annesi Neslihan Akın'ın sosyal medya üzerinden başlattığı yardım kampanyasında gerekli olan 23 bin TL'nin toplanmasıyla ameliyat olan 9 yaşındaki Ayberk, ayağa kalktı. Omuriliğindeki eğriliğin giderilmesiyle önce düz oturabilen, solunum cihazından ayrılıp, ayağa kalkan Ayberk'in annesi Neslihan Akın, "Şimdi artık Ayberk'in yürüteçle de olsa adım atacağı günleri bekliyoruz" dedi.

Çiğli'de doğuştan beyin felci ve kronik akciğer yetmezliği rahatsızlığı bulunan Ayberk Akın'ın annesi Neslihan Akın, oğlunun tedavi masraflarını karşılayıp eşine destek olabilmek için evde sarma sarıp para kazanmaya başladı. Geçen yıl Ayberk'in omurundaki rahatsızlığın artması üzerine doktorları ameliyat olmasına karar verdi. Ancak aile gerekli olan parayı bulamayınca, Ayberk'in de tedavisinde gerileme oldu. Bunun üzerine anne Neslihan Akın, oğlunun rahatsızlığının ne olduğunu ve ne yapmaları gerektiğini anlatan bir video çekti. Bunu da sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Aralarında sanatçı Demet Akalın'ın da bulunduğu onlarca kişiden aileye destek yağdı. Görüntüleri izleyen kişilerden kimisi anne Neslihan Akın'a ulaşıp para yardımında bulundu, kimisi de sarma yapması için sipariş verdi. Ayberk'in tedavisi için gerekli olan 23 bin TL kısa sürede toplandı.

AYBERK, AMELİYATLA YENİ DÖNEME GİRDİ

Tedavi için gerekli olan paranın toplanmasının ardından Ayberk Akın, geçen yıl ağustos ayında İstanbul'daki Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde Dr. Mehmet Nurullah Eriş tarafından ameliyat edildi. Hastanedeki tedavi sürecinden sonra taburcu edilen ve günlük bakımı evde yapılmaya devam eden Ayberk'in ilk olarak omuriliğindeki eğrilik iyileşti, ardından düz oturmaya başladı, ayrıca solunum cihazından da ayrıldı.

AYAĞA KALKMAYI BAŞARDI

Olumlu gelişmeleri peş peşe yaşayan Ayberk'in ailesi çocuklarının ayağa kalkmasını beklemeye başladı. Ayberk de sevenlerinin kendisinden beklentisin gerçekleştirdi, ayağa kalkmayı başardı. Anne Neslihan Akın, "Sevindirici gelişmeleri sabırla yaşıyoruz. Şimdi artık Ayberk'in yürüteçle de olsa adım atacağı günleri bekliyoruz. Bunun için biraz daha sabredeceğiz. Tüm bunları yaşadığımız anda bizim için mucize tam anlamıyla gerçekleşmiş olacak. O zaman dünyanın en mutlu annelerinden biri olacağım. Oğlumun yürümesini, koşmasını çok istiyorum" dedi.