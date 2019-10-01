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Annesinin terk ettiği kediyi Tarçın isimli köpek emziriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 13:56 | Son Güncelleme

Annesinin terk ettiği kediyi Tarçın isimli köpek emziriyor

Samsun'un İlkadım ilçesinde annesinin terk ettiği kediyi emziren "Tarçın" isimli köpek görenleri şaşırtıyor.

Kılıçdede Mahallesi Muhtarı Sebahittin Yavuz'un 9 yaşındaki golden cinsi köpeği, annesinin terk ettiği 1 aylık kediyi emziriyor.

Yavuz, AA muhabirine, muhtarlık binasının yanında doğan kedi yavrusunu sahiplendiklerini söyledi. Yavuz, "Bir aydır bizimle birlikte. Köpeğim yavru kediyi sahiplendi. Birlikte yaşıyorlar. Tarçın, yavru kediyi emziriyor. Bunu enteresan gören insanlar da görüntüsünü çekiyor. Kedi yavrusu, annesiymiş gibi gelip Tarçın'ı emiyor. Biz de yavrunun büyümesine yardımcı oluyoruz." dedi.

Tarçın'ın daha önce de bir kediye annelik yaptığını anlatan Yavuz, "Kedi ile köpeğin bir arada yaşaması enteresan bir şey." ifadesini kullandı.

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