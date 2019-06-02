Annesinin terk ettiği yavru geyiğe sahip çıktılar

Kahramanmaraş’ta doğum yaptıktan sonra annesi tarafından kaderine terk edilen yavru geyiğe Erdoğanyılmaz ailesi sahip çıktı.

Başkonuş Yaylası’nda bulunan alageyiklerden biri 5 gün önce yavru geyik dünyaya getirdi. Doğumun hemen ardından yavru geyik annesi tarafından terk edilince yalnız kaldı. Serhan Erdoğanyılmaz ve ailesi yavru geyiği sahiplenerek bakımını üstlendi. Bütün bakımları yapılan yavru geyiğe her gün ortalama 10 litre süt içirerek hayata tutunmasını sağladı.

Geyiğin kalsiyum eksikliğinden dolayı bakıma muhtaç olduğunu ve gerekli bütün bakımlarının yapıldıktan sonra hayta bağlandığını söyleyen Erdoğanyılmaz, “Bu yavruyu Başkonuş Yaylası’nda yeni doğmuş bir şekilde bulduk. Arka bacaklarındaki kalsiyum eksikliğinden dolayı yürüyemeyecek durumda bulundu. Bu geyiklerde genellikle görülen bir durummuş. Kendisi de ayağa kalkamayınca annesi de ormana terk edip gidiyor. Bize ulaştığında ölmek üzereydi ve zor durumdaydı. Biz kış mevsiminde de yaralı bir geyiğin bakımını üstlenip tedavisinin arından doğaya salmıştık. Biz Başkonuş Yaylası işletme sahipleri olarak Erdoğanyılmaz ailesinin bütün amacı, bu doğada biz misafiriz bu hayvanlar ev sahibi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile görüşüp inisiyatif aldık ve veteriner hekimlerimizce bakımları yapıldı” ifadelerini kullandı.