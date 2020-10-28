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Annesinin yanında uyuyan 2 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 08:19 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde, Suriyeli bir ailenin evine giren kişinin annesi ile birlikte uyuyan 2 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştığı ileri sürülürken, ailenin durumu fark etmesinin ardından şahsın çocuğu balkona fırlatarak kaçtığı bunun üzerine de aile bireylerinin karakola giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.Olay, gece saatlerinde Meriç Mahallesi’nde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi.

İzmir’in Bornova ilçesinde, Suriyeli bir ailenin evine giren kişinin annesi ile birlikte uyuyan 2 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştığı ileri sürülürken, ailenin durumu fark etmesinin ardından şahsın çocuğu balkona fırlatarak kaçtığı bunun üzerine de aile bireylerinin karakola giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.
Olay, gece saatlerinde Meriç Mahallesi’nde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli aile Mahmut T ve Nebiye B’ye ait eve gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi girdi. Aile uyuduğu esnada eve giren kişi, annesi ile birlikte uyumakta olan 2 yaşındaki Ahmet T’yi kaçırma girişiminde bulundu. Durumu fark eden anne ve yanında uyumakta olan kızının çığlıklarını duyan diğer aile bireyleri olaya müdahale etmek istedi. Bu esnada Ahmet T’yi alarak kaçmaya çalışan kişi, evden çıkarken Ahmet T’yi balkona fırlatarak olay yerinden hızla kaçtı. Ailenin durumu bildirmesi üzerine adrese gelen polis ekiplerince baba Mahmut T ile oğlu Hasan T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kolundan tutarak kaçırmaya çalıştı
Oğlu ile birlikte karakola gelerek ifade veren Mahmut T,, “Biz yatarken evimize hırsız girdi. Para veya telefon çalmak için değil, çocuğu kaçırmak için giriyor. Kardeşleri olaya müdahale edince balkon kısmına çocuğu fırlatıp kaçıyor. Şahsı tanımıyoruz” dedi. Babası ile birlikte karakola gelerek ifade veren ağabey Hasan T., ise yaşanılan korku dolu anları şöyle anlattı; “Gece, çocuk annem ile birlikte uyurken yüzü maskeli bir kişi çocuğun kolundan tutarak kaçırmaya çalıştı. Durumu fark eden annem ve kız kardeşim bağırmaya başladı. Ben, babam ve iki ağabeyim şahsın peşinden koşunca o da çocuğu balkona fırlatıp kaçtı” diye konuştu.

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