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Annesiyle birlikte babasını ekmek tandırında yakan kız tahliye oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 14:42 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da, babasını annesiyle birlikte silahla vurarak ekmek tandırında yaktığı iddiası ile yargılanan 17 yaşındaki genç kız, aldığı ceza cezaevinde yattığı süre dikkate alınarak tahliye olurken, annesi de 16 yıl hapis cezası aldı.Olay geçtiğimiz 12 Ocak tarihinde Sultandağı ilçesinde meydana gelmişti.

Annesiyle birlikte babasını ekmek tandırında yakan kız tahliye oldu

Afyonkarahisar’da, babasını annesiyle birlikte silahla vurarak ekmek tandırında yaktığı iddiası ile yargılanan 17 yaşındaki genç kız, aldığı ceza cezaevinde yattığı süre dikkate alınarak tahliye olurken, annesi de 16 yıl hapis cezası aldı.
Olay geçtiğimiz 12 Ocak tarihinde Sultandağı ilçesinde meydana gelmişti. Abdullah Gazi Akbıyık’ın öldürülmesi olayı ile ilgili tutuklu yargılanan anne ve kızının duruşmasına Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Mahkeme, annesine şiddet uygulayan babasını silahla öldüren ve annesiyle birlikte ekmek tandırında yaktığı iddia edilen 17 yaşındaki Gizem A.’yı 2 yıl 9 ay, anne Kıymet A.’yı ise 16 yıl hapis cezasına mahküm etti. Mahkeme Gizem A. nın cezaevinde yattığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

Olayı televizyon programında itiraf etmişti
Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Abdullah Gazi Akbıyık, kaybolduğu ihbarında bulunan Kıymet Albayrak özel bir televizyon programına katılmış ve cinayeti üstlenmişti. Daha sonra 17 yaşındaki kızı Gizem A. babasını kendisinin öldürdüğünü ve annesiyle birlikte ekmek tandırında yaktıklarını itiraf etmişlerdi.

Annesiyle birlikte babasını ekmek tandırında yakan kız tahliye oldu

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